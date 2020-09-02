

Sn. Nazım Çavuşoğlu, dün online eğitimle başlayan yeni eğitim yılının ilk gününde, birçok orta eğitim okulunda hiçbir öğretmenin eğitim veremediği gelen bilgiler arasında.







Sn. Tolga Atakan, son günlerde Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, internet alt yapısı konusunda sıkıntının büyük olduğunu dile getirerek sizin bakanlığınızı işaret etti. Bu konuda bir cevap vermeniz şart.







Sn. Kutlu Evren, yaz aylarının sona erdiği bugünlerde hava sıcaklıklarının halen 40 derecelerde olması iç turizmin sürebileceği anlamına geliyor. Bu konuda Turizm Bakanlığı olarak halka bir teşvik vermenizde fayda var.







Sn. Hasan Taçoy, Kıb-Tek’te örgütlü sendika El-Sen, kurumun 800 milyon TL alacağı olduğunu belirtti. Bu açıklanan rakamın büyük kısmı ise devlet kurumlarının borcuymuş. Demek ki bu kurumun elden çıkarılması durumunda devlet kurumları karanlığa bürünebilir.





Sn. Ahmet Arslan, Türk Ocağı Limasol kulüp lokalinin yap işlet devret modeliyle yeniden yapılması konusunda başlatılan süreç ne oldu? Acaba vaz mı geçtiniz?





Sn. Koral Bozkurt, Mağusa bölgesinde yaptığınız yatırımlar ile ön plana çıkarken, eğitime de katkı sağlamayı ihmal etmemişsiniz. DAÜ’lü öğrencilere burs desteği vermeniz çok anlamlı.

