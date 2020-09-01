Sn. Ersin Tatar, bu sosyal medya öyle bir melet ki olmayanı olmuş gibi lanse etmek bir numaralı işi sanki de. Geçtiğimiz gün sosyal medyada dolaşan sözde sizin zikir yaptığınız görüntüleri oldukça konuşulmuş. Ama önemli değil reklamın iyisi kötüsü olmazmış.



Sn. Olgun Amcaoğlu, yeni tip koronavirüs sürecinin başladığı günden bugüne kadar karantina ve gözlem için gerek otellere gerekse diğer yerlere yaklaşık 14 milyon TL ödeme yapıldığını açıkladınız. Bir yerde iç turizme katkı koydunuz.





Sn. Kudret Özersay, özellikle son zamanlarda Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler sizin daha önceden dile getirdiğiniz Kıbrıs’ın kilit rolü görüşünüzü bir kez daha destekledi. Ancak unutmayalım ki filler tepişirken çimenler ezilirmiş.





Sn. Abdullah Yusuf, yeni yapılan finans yasası nedeniyle faaliyetlerinizi durdurma kararı almışsınız. İnşallah bu kararınız zincir etkisi yapmaz. Bu arada Yenicami ve Göçmenköy gibi destek verdiğiniz kulüplere desteğiniz sürecek mi?



Sn. Mehmet Adahan, Vadili bölgesinin sevilen simalarından biri olan Mehmet Gürtaç’ın vefatı siz başta olmak üzere herkesi üzmüş. Başınız sağolsun. Allah rahmet eylesin.





Sn. Erdinç Küçükuncular, Girne bölgesinin nezih restoranlarından Ambiance Restauran’ı şirketiniz bünyesine almışsınız. Hayırlısı olsun. Bu süreçte böyle bir alanda yatırım yapmak yürek ister. Sizi bu cesaretinizden dolayı kutluyoruz.



