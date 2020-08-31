Sn. Tolga Atakan, İskele – Karpaz arasındaki çift şerit anayol çalışmaları hızla sürüyor. Ancak yol halen daha yükseliyor olması nedeniyle bu yolu kullanan sürücüleri endişelendiriyormuş. Bu arada yolun teslim ediliş tarihi ne olur?



Sn. Dursun Oğuz, daha önce yaptığınız açıklamada ülkemize Anamur’dan gelen su borularının tamirinin Ağustos sonu tamamlanacağını açıklamıştınız. Ancak bu tarih 15 Eylül’e ötelemişsiniz…Geç olsun da güç olmasın…



Sn.Erdoğan Sorakın, BRT’nin eşitlik ilkesine aykırı yayın yaptığını dile getirerek şikayette bulundunuz. Ancak sizde biliyorsunuz ki BRT her zaman hükümet kanadına yakın bir çizgide olmuştur…



Sn. Selim Özmenek, okulların eğitime başlayacağı 1 Eylül’e artık saatler kalmasına karşın henüz hiçbir öğretmenin tam olarak ne yapacağını bilmediği belirtiliyor. Siz İlköğretim Dairesi olarak nasıl bir plan çizdiniz acaba?



Sn. Aytuğ Türkkan, önceki gün Acapulco Hotel sahilinde yapılan Plaj Tenisi Turnuvası’nda siz de Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu’yla birlikte bir takım oluşturarak oynamaya çalışmışsınız. Önemli olan mücadele etmek örnek olmak. Bu nedenle ilk deneyiminizde yenilmeniz normal…



Sn. Hasan Sertoğlu, takımların pandemi sürecinden dolayı gelirlerinin düşeceğini düşünerek yabancı sayısını düşürmüştünüz. Ancak maşallah takımlar adeta transfer bombardımanı yapıyor…

