Sn. Dursun Oğuz, ova farelerinin yaptığı zararlar nedeniyle üreticiler Tarım Bakanlığı’na isyan etmekte haklılar. Zira bir yıl uğraşıp emek verdikleri ürünlerinin çöpe gitmesi morallerini bozdu…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, Eğitim Bakanı olarak daire kapısında yalvararak online eğitim yapabilmek için internet alt yapısını güçlendirilmesini istediğinizi söylediniz. Bu konuda cevabı size Telekomünikasyon Dairesi 38 okula fiberoptik kablo çekerek vermiş ama…



Sn. Ayşegül Baybars, İmar Planı konusunda yükselen tansiyon son günlerde unutulmuş gibi. Acaba bu konuda sizin haklılığınız anlaşıldı mı dersiniz. Bu arada kırsal kesim arsaları konusunda başvuru yapılması için yaptığınız duyuruya ilgi oldu mu?



Sn. Enis Elagöz, Telekomunikasyon Dairesi olarak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde 35 okulun 38 tanesine fiberoptik kablo çekimini yaparak online eğitim çalışmalarına önemli bir katkıyı koymuşsunuz. Yani bir yerde Eğitim Bakanı sayın Çavuşoğlu’nu yalanladınız…



Sn. Şener Elcil, yeni eğitim yılı öncesinde halen tartışılan eğitimin nasıl olacağı konusunda bir son vererek öğretmenlerin her göreve hazır olduğunu söylemenizde fayda var. Zira online eğitimde de yüz yüze eğitimde de görev yine öğretmenlere düşmekte…



Sn. İrfan S. Günsel, YDÜ’nün YKS sonuçlarına göre açık ara yine en fazla tercihi alması, artık üniversitenin eğitim kalitesinin iyi olduğu yurt dışında da bilinir hale geldiğini gösteriyor. Başta siz olmak üzere tüm YDÜ ailesini bu başarıdan dolayı kutlyoruz…

