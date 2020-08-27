Sn. Ersin Tatar, dün açıklanan üniversitelere yerleştirme sonuçlarına göre, ülkemiz üniversitelerine yeni kayıt yaptıracak öğrenci sayısında güzel bir artış olduğu gözlemleniyor. İnşallah bu öğrencilerin hepsi de kayıt yapar.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, ülkemizde 1 Eylül’den itibaren ilk ve orta dereceli okullarda online eğitim yapılacağını açıklamanızın üzerinden 1 hafta geçti ancak bunun nasıl olacağı konusunda henüz bir netlik yok. Bu konuda aileler sıkıntı içinde.



Sn. Tolga Atakan, Gönyeli’ye fiberoptik kabloyla bağlantı yaparak bölgeye hızlı internet sağlama konusunda yapılan protokolün iptal edilmesi gerçekten de bölge halkına yapılan bir hakaret. Bu konuda yeniden hızlı bir çalışma yapılması şart.





Sn. Hasan Taçoy, ülkemizde son zamanlarda oldukça hızla gelişen solar enerji kurulumu herhalde, Kıb-Tek’in yükünü hafifletmiştir. Zira bu sıcak yaz aylarında büyük arızalar dışında uzun süreli kesintiler olmadı.





Sn. Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik bölgesinde özellikle slowfood çalışmaları nedeniyle çok takdir topladığınızı söylememizde fayda var. Bölgenin ilerleyen yıllarda daha çok ilgi göreceğini ifade edebiliriz. Kolay gelsin.





Sn. Osman Karamanlı, Gençlik Gücü kulübünün ismini China Bazaar Gençlik Gücü yaparak kazandığınız sponsorluk hayırlısı olsun. Birçok kulübe örnek olacak bir çalışma oldu. İnşallah bunun meyvelerini yeni sezonda alırsınız.

