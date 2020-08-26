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Sn. Nazım Çavuşoğlu, üniversitelerimize kayıtlar konusunda geçtiğimiz yılki öğrenci sayısına ulaşılacağı konusunda umutlu olduğunuzu dile getirdiniz. Ancak bu süreç oldukça riskli bir süreç bu nedenle fazla umutlu olmamakta fayda var.

Sn. Faiz Sucuoğlu, ülkede ve dünyada yaşanan koronavirüs salgını özellikle küçük işletmeleri zora sokuyor. Aldığımız duyumlara göre birçok işyeri kapıya kilit vurmak için gün sayıyor. Bu konuda Bakanlık olarak nasıl bir destek vereceksiniz?

Sn. Dursun Oğuz, geçmiş olsun diyelim. İnşallah sağlığınızda önemli bir problem yoktur. Bu aralar herhalde fazla stres yaptığınız için vücut size uyarı verdi.

Sn. Ahmet Latif, Akdoğan bölgesinde görülen koronavirüs vakası nedeniyle bölgeniz için adeta alarm vererek gerekli önlemlerin alınması için çalışma başlatmışsınız. Kolay gelsin.

Sn. Jale Refik Rogers, size göre daha fazla geç olmadan karantina uygulamasına geçilmesi şart. Ancak siz de biliyorsunuz ki bu karantina sürecinin ciddi bir mali külfeti var. Bunu devlet mi yoksa gelen kişi mi karşılamalı?

Sn. Biray Deliceırmak, Gönyeli Spor Kulubü’nün geçtiğimiz akşam gerçekleşen genel kurulu ile yeni başkan ve yönetiminin seçilmesi sonrasında transferde atağa kalktığını gördük. Kolay gelsin.
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