Sn. Ayşegül Baybars, Yeni Boğaziçi sınırları içerisinde Kamp-Der derneğine kamping alanı olarak kiralanan ancak şu anda betonarme bir görünüş ortaya çıkaran bu yerleşim yeri konusunda devreye girmeniz şart. Zira buradaki halk ile Yeni Boğaziçi Belediyesi ve halkı birbirine girmek üzere.



Sn. Kutlu Evren, ülkemizin değerli seyahat acentelerinden biri daha kapılarına kilit vurmuş. Anlaşılan o ki 2020 yılı bitmeden ülkede ne turizmci ne de organizatör kalmayacak.





Sn. Ersan Saner, UBP’nin temel taşlarından bazılarının medyaya yansıyan açıklamalarına göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde UBP adayı Tatar’ı desteklemek yerine başka bir adayı destekleyecekmiş. Bu konuya bir el atmanızda fayda var.



Sn. Mustafa Zurnacılar, bölgenizdeki Kamp-Der kamping alanı konusunda oldukça sert önlemler almaya başlamışsınız. Bu bölgenin Belediyenize devredilmesi için girişimlerinizi sürdürmenizde fayda var.



Sn. Tahir Gökçebel, KTOEÖS olarak yaptığınız ankette de ortaya çıktığı gibi vatandaşlar uzaktan eğitime pek sıcak bakmıyor. Bunun için de gerekli önlemler alınarak yüz yüze eğitimin bir an önce başlaması şart.



Sn. Akay Aşina, K.Kaymaklı olarak bu yıl hedef büyüteceğiniz yaptınız transferlerden belli oluyor. İyi bir santrafor transferi ile kadronuzu güçlendirmenizi tavsiye ederiz.

