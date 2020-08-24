Sn. Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine artık iyice ısınmaya başladınız. Ancak ülkede sağlık ve ekonomik anlamada sıkıntılar hat safhada olması nedeniyle toplum seçimi düşünmüyor değil mi?



Sn. Hasan Taçoy, Türkiye’nin Karadeniz’de keşfettiği zengin doğalgaz rezervi herkesi heyecanlandırdı. Acaba ülkemiz deniz yetki alanında da böyle bir keşif olması mümkün mü?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, online eğitimin nasıl olacağı konusunda biraz daha fazla bilgilendirmeye ihtiyaç varmış. Zira gerek ilkokullarda gerekse ortaokullarda okula yeni başlayacak çocuklar ve aileleri kiminle eğitim yapacak daha belli değil…Online eğitimi nasıl yapacaklar?



Sn. Ali Pilli, üniversite öğrencilerinin ülkeye gelişinin başlamasıyla yaşanacak sıkıntı nedeniyle pandemi hastanesinin bir an önce başlaması şart.



Sn. Kemal Deniz Dana, gerek spor işlerinde gerekse kooperatif işlerinde oldukça titiz hareket ettiğinizi duyuyoruz. Ancak siz ne kadar titizlikle hareket etseniz de bazı kişiler sizin kadar titiz değilmiş…



Sn. Hüseyin Cantürk, yıllardır dilinizden düşürmediğiniz paravan antrenörlük yapanlar konusunda daha açık konuşmanızda fayda var. Zira herkesi zan altına koymamak gerek…

