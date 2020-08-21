Sn. Olgun Amcaoğlu, memur maaşlarından pandemi döneminde yapılan kesintinin 2. dilimini de geri ödemeye başlayacağınızı açıkladınız. Keşke bunu ödemek yerine yeni yapılacak hastane için kesinti yapsaydınız. Hiçbir memur da buna karşı çıkmazdı.





Sn. Hasan Taçoy, dövizin yükselişi inşallah elektrikte zamma neden olmaz. Zira dövizin yükselişi birçok ithal ürünün fiyatlarına hemen yansımış gibi.





Sn. Kutlu Evren, Turizm Bakanı olarak en zor dönemde görevi devraldınız. Şu anda gidişat ülkede birçok otelin kapıya kilit vuracağı yönünde. Bunun için çözüm üretmekte fayda var.





Sn. Tufan Erhürman, partinizin eski başkanlarından ve eski başbakanlardan Ferdi S. Soyer, ekonomik olarak oldukça zor durumdaymış. Bu konuda parti olarak ona destek çıkmanızda fayda var.





Sn. Afün Girgen, 20 yıldır beraber çalıştığınız ve yardımcı antrenörlüğünü yaptığınız Caner Özhan’ın sizinle yeni sezonda çalışmayacağını medyadan öğrenmiş olmanız oldukça düşündürücü. Hayırdır aranıza kara kedi mi girdi?



Sn. Kutlay Malek, Trafik Şube Amirliği göreviniz sonrası yeni görev yerinize herhalde alışmışsınızdır. Biraz istirahat iyi gelecek. Ama sizin gibi çalışkan bir amir için bu durum zor olsa gerek.

