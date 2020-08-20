Sn. Ersin Tatar, önceki gün ekonomik örgütler, dün ise üniversitelerle değerlendirme toplantılarınızda ortaya çıkan sonuç sizi de karamsarlığa itmemiştir umarız. Zira ülkede gidişat iyiye doğru değilç





Sn. Ersan Saner, bir TV programında yaptığınız açıklamada hükümetin ne ekonomide ne de sağlıkta sıkıntısı olmadığını söylediniz. Ancak parti başkanınız ve Başbakan Tatar, belirsizlik içinde ülkeyi yönettiklerini söylerken acaba neyi kast etti?



Sn. Tolga Atakan, Bakanlığınız bünyesindeki Karayolları Dairesi’ni halen daha aktif duruma getirememeniz tepkiye neden oldu. Bizce bu daireyi lav etmek en akıllıca çözüm olur.



Sn. Eşref Vaiz, CTP’den dün itibariyle istifa etmişsiniz. Bu arada yaptığınız açıklamada eski başkanlardan ve başbakanlardan Ferdi S. Soyer’i evrakta sahtecilik yapmakla suçlayarak polise şikayet edeceğinizi açıkladınız. Anlaşılan ipler fena koptu.



Sn. Ferdi S. Soyer, uzun zamandır isminizi pek duymuyorduk. Ancak bugün medyaya yansıyan istifa olayıyla birlikte adınızın anılması bizi şok etti. Umarız herşey kısa zamanda tatlıya bağlanır.



Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele bölgesinde görülen koronavirüs vakaları nedeniyle bölgede bir tedirginlik olduğu bildiriliyor. Bu tedirginlik umarız kötü yönde etki etmez.

