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Mersin’de 10 TL, KKTC’de 100 TL

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Mersin’de 10 TL, KKTC’de 100 TL
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde ekonomik düzenin alt üst olduğunu herkesin keyfi bir şekilde fiyat uygulaması yaptığını savunarak son günlerde ülkemiz marketlerinde satılmakta olan mutfakların temel maddesi olan domates fiyatlarını Türkiye’den gönderilen fiyatla karşılaştırarak isyan ettiler.
Vatandaşlarımız ülkemizde girdi maliyetleri ve taşımacılık maliyetlerinin Türkiye’ye göre 2 kat fazla olduğunu bildiklerini ancak fiyatların en az 5 kat daha fazla olduğunu ifade ettiler.
“Karşı sahildeki marketlerde(Mersin) bugün 10 lira olan domatesin kilosu Kuzey Kıbrıs’taki marketlerde 100 lira ve daha fazla fiyatla satılıyor” diyen vatandaşlarımız bunun nasıl bir kazanç olduğunu sorguladılar.
Ülkemizde domates arzı az ise neden Türkiye’den ithal edilmediğini sorgulayan vatandaşlarımız “Zaten aldığımız maaş ay başından kirayadır, elektriğedir, suyadır derken bitiyor. Marketlere gittiğimizde ise gördüğümüz bu fiyatlarla adeta yıkılıyoruz” diye konuştular.
 
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