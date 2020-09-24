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Memleketin içinde bulunduğu durumun resmini yapmışlar

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir akademisyen vatandaşımız dün sabahleyin İskele bölgesindeki Mckenzi Halk Plajı’nda karşılaştığı görüntü nedeniyle isyanı paylaştı.

Memleketin içinde bulunduğu durumun resmini yapmışlar

Akademisyen vatandaşımız “Sabah sabah şu sanat eseriyle karşılaştım. Bir yerde memleketin içinde bulunduğu durumun resmini yapmışlar. Bunu yapan sanatçılara en derin kalbi duygularımla sevgilerimi gönderiyorum...” diyerek isyanını hiciv yaparak dile getirdi.
Sabah yürüyüşü için tercih ettiği bu bölgede dün gece birilerinin denize karşı alem yaptığını ancak daha sonra molozlarını burada bırakarak oradan ayrıldıklarını tahmin ettiğini dile getiren vatandaşımız  “Çok mu zor iki adım ötede çöpe atmak.. Cahillik iste...” diye konuştu.
Ülkemizin en güzel sahil kenarlarında biri olan bu bölgede birçok yabancı uyruklu insanın da yaşadığını dile getiren vatandaşımız “Bu şekilde kendini bilmez kişilerce kirletilen bu sahilimiz, ülkemizin aynası gibi. Bu aynadaki görüntü ülkemizin tanıtımı için hiç güzel bir görüntü” değil diyerek sözlerini tamamladı.
 
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