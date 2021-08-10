Memleketi mi terk edelim?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkemizin değerli sanatçılarından biri olan Arda Gündüz, iki yıldır devam eden koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan süreçten dolayı ülkeden ayrılma noktasına gelmiş durumda.

Aldığımız bilgilere göre, uzun yıllardır gerek davet edildiği bar veyahut eğlence mekanlarında gerekse kendisine ait Barfly Bar’da sahne alarak şarkı söyleyen Arda Gündüz, koronavirüs pandemisi nedeniyle kapanan eğlence mekanlarından dolayı çalışamaz duruma geldiği için ülkeden ayrılma kararı almış.

Kendisine ait Barfly Bar’ı da bir süre önce kapatan Arda Gündüz’ün etrafına ülkeden ayrılma kararı aldığını bildirdiği aldığımız bilgiler arasında bulunuyor. Özellikle pandemi sürecinde devletin sanatçılara hiçbir katkı sağlamaması veyahut el uzatmamasından dolayı büyük mağduriyet yaşadığı için ülkeden ayrılma kararı aldığını söyleyen Arda Gündüz’ün uzak bir ülkeye göç etme düşüncesinde olduğu bildirildi.

Arda Gündüz’ün etrafına “Memleketi mi terk etmemiz isteniyor? Gerekirse o da yapılır. Ancak bu ülke sanatçılarına sahip çıkılması lazım” dediği gelen haberler arasında.

