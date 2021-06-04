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Meclisin yürekler acısı durumu

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız dün öğleden sonra BRT3’te Meclis TV yayınında Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısını izlediğini belirterek sitemlerini dile getirdi.

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Meclisin yürekler acısı durumu
 
Vatandaşımız, Meclis’te şu anda toplam 48 milletvekili olduğuna dikkat çekerek, bize gönderdiği fotoğrafta görüldüğü gibi Meclis Genel Kurul Salonu’nda sadece 2 milletvekili olduğunu vurguladı.
Vatandaşımız “Ne acı bir tablo. CTP milletvekili Sıla Usar konuşuyor, güzel eleştiriler yapıyor. Fakat koltuklar boş. Salonda sadece iki vekil var” diyerek Meclis’in durumunun yürekler acısı olduğunu ifade etti.
Bu görüntülerin KKTC’nin aynası olduğunu ifade eden vatandaşımız “Yazıklar olsun, toplumu temsil eden vekillerin birbirlerine saygısı kalmadı. Meclis salonunda bir vekili dinlemek o kadar mı zor. KKTC’nin geldiği son hal herhalde bu” diyerek sözlerini tamamladı.
 
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