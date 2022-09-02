“Mazotu ucuzlatmazsanız üretim bitecek”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, dün Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu’nun, KKTC’de mazot fiyatlarının dünyaya göre çok pahalı olduğu yönündeki iddiaları yanıtladığını ve "Fiyatları keyfimize göre belirlemiyoruz. KKTC’de özellikle mazot fiyatlarının diğer ülkelere göre çok pahalı olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor" dediğini aktararak ancak böyle bir iddia yok, konuyu manipüle etmeye de gerek olmadığını vurguladılar.

Vatandaşlarımız Dünya'da petrol fiyatlarının düşüş trendinde olduğunu belirterek Ekonomi bakanının örnek verdiği ülkeler olduğunu ve "onlarda da mazot pahalı diyor". Fakat onların bizden farkının, benzin ucuzlarken, mazot da ucuzladığını. Bizde ise benzin ucuzlarken mazot ya aynı kalıyor ya da arttığını dile getirdiler.

Bakanın diğer ülkelerde de mazotun benzinden pahalı olduğunu söylediğini belirten vatandaşlarımız “Ama mesela tarımsal üretim ülkesi olan Hollanda'da mazotun benzinden ucuz olduğunu, fiyatının da düşüş trendinde olduğunu söylemiyor” diye sitem ettiler.

Tarımsal üretim için mazotun şu anda ülkemiz için çok önemli olduğunu belirten vatandaşlarımız “1. Mazotu ucuzlatmazsanız yeni sezon tarımsal üretimde hem üretim düşecek hem de gıda fiyatları daha da artacak.

2. Mazotu ucuzlatmazsanız balıkçılık sektörü bitecek.

3. Mazotu ucuzlatmazsanız tamamen dışa bağımlı hale geleceğiz. Ve maalesef ki dünyada yaşanan gıda üretimi, tedariği, korumacı politikalar ve gıda milliyetçiliği sorunları nedeniyle, hani yok ama paramız olsa da ithalat da yapamayacağız” diyerek önemli uyarılarda bulundular.

