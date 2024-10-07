Maydanoz mu yoksa altın mı?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı esnaf vatandaşlarımız, gerek evlerindeki mutfaklarında gerekse işletmelerinde kullanmak için aldıkları bazı sebzelerin fiyatlarına göre çok pahallı olduğunu ifade ederek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Esnaf vatandaşlarımız, ellerinde tutukları sebzenin maydanoz olduğunu ve bu maydanoz bağına 30 TL ödediklerini ifade ederek “Maydanoz mu aldık yoksa altın mı anlamadık. Böyle maydanoz bağı mı olur” dediler.

Yıllardır restoran çalıştıklarını ifade eden vatandaşlarımız, “Eskiden bir bağ maydanoz veyahut golyandro aldığımızda iki elimizin içine ancak sığardı. Şimdi işaret parmağımızla başparmağımız ancak birleşiyor ve bağ diye satılıyor” diyerek sitem ettiler.

Piyasanın sürekli pahallı olmasının sebebinin denetimsizlik olduğunu savunan vatandaşlarımız, piyasanın denetlenmiş olsa bu şekilde fiyatının yarısı değerindeki ürünlerin piyasaya sürülemeyeceğini savunarak, yetkilileri bu konuda göreve davet ettiler.