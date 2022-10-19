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"Market fiyatları neye göre kime göre ayarlanıyor?”

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"Market fiyatları neye göre kime göre ayarlanıyor?”

 
Ayaklı Gazete'ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, yaşanan küresel enflasyon nedeniyle iğneden ipliğe herşeyin geçen yıla göre yüzde 100 pahalılaştığını ancak en fazla fiyat artışlarının marketlerde olduğunu savunarak sitemlerini paylaştılar.
"Market fiyatları neye göre kime göre ayarlanıyor?" diye sorgulayan vatandaşlarımız ayni ürünün 100 metre arayla bulunan iki markette farklı fiyatlarla satıldığını ifade ettiler.
 Vatandaşlarımız "Halk için olmadığı açık!!Bu ülkenin Ekonomi Maliye Bakanları ne yapıyor.. Başbakan ne yapıyor.. Ne pişirecek insanlar evlerinde çoluğuna çocuğuna. AHH alıyorsunuz!!!" diyerek denetim yapılmamasından dolayı fiyatları uçtuğunu iddia ettiler.
 
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