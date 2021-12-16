banner762
banner753
MGA ve Koop kazandı
MGA ve Koop kazandı
7 0
Koop Süt’ten bir zam daha
Koop Süt’ten bir zam daha
108 0
 
Agüero gözyaşlarıyla futbolu bıraktı
Agüero gözyaşlarıyla futbolu bıraktı
13 0
Bunu da gördük!
Bunu da gördük!
74 0
Odun sobaları yanıyor, memleket boğuluyor
Odun sobaları yanıyor, memleket boğuluyor
521 0
“Paniğe gerek yok”
“Paniğe gerek yok”
130 0
GÜNSEL ilk modeli B9 ile Londra’da
GÜNSEL ilk modeli B9 ile Londra’da
44 0
banner661
banner726

Mantarcıların yüzü gülüyor

banner476

banner714
Mantarcıların yüzü gülüyor
banner721

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, Aralık ayı başından itibaren başlayan bereketli yağmurlar sonrasında doğanın bereketli yüzünü göstermeye başladığı ve doğadan ekmeğini çıkaranların yüzünün güldüğü bildiriliyor.
Kış aylarının sevilen yiyeceklerinden ve mezelerinden olan mantar ile garavollilerin yağan bu yağmurlarla birlikte yüzünü göstermeye başladığı bildirilirken, özellikle kış aylarında doğadan topladıklarıyla harçlıklarını çıkaranların mantar toplamaya başladıkları gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Özellikle Beşparmak dağları yamaçlarında ve Mesarya’nın kuzey doğu bölgesinde kalan alanlarda bulunan mantar türlerini toplayıp satan vatandaşların bugünlerde doğayı adım adım gezdikleri bildiriliyor.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.