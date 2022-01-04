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Mantarcıların keyfi yerinde

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Aralık ayında yağan bereketli yağmurlar sonrasında mantar, ayrelli ve doğada yetişen birçok bitkinin meraklılarının keyfi yerine geldi

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Mantarcıların keyfi yerinde
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde özellikle Aralık ayında yağan bereketli yağmurlar sonrasında doğanın bereketli yüzünü insanoğluna sunduğu ifade edilerek, başta mantar, ayrelli ve doğada yetişen birçok bitkinin toprak altından çıktığı kaydedildi.
Özellikle ülkemizde en çok bulunan gavcar mantarı ve kırmızı mantar meraklılarının yağmurlar sonrasında özellikle Beşparmak dağları yamaçlarındaki birçok bölgede bolca toplamaya başladıkları bize ulaşan bilgiler arasında yer almakta.
Bu arada bazı zehirli mantarlarında bereketli yağmurlar sonrasında toprak altından çıktığı bu nedenle mantar toplamaya giden bilinçsiz kişilerin bu mantarları toplayarak hayatlarını tehlikeye attıkları gelen bilgiler arasında yer almakta.
Bazı vatandaşların topladıkları mantarları satarak kazanç elde ederken, bazı kişilerin ise kendi evlerinde pişirip veyahut meze yapıp tüketmeyi tercih ettikleri gelen bilgiler arasında yer alıyor.
 
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