Mantarcılar ve ayrelliciler dağ tepe durmuyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, kış aylarıyla birlikte ülkemize az da olsa düşen bereketli yağmurlar sonrasında doğanın güzel yüzü ortaya çıkarken, bu yıl özellikle mantarcılar için oldukça bereketli olduğu bildirilmekte.



Bize ulaşan bilgilere göre özellikle doğal ortamda yetişen bitkilerden olan gavcar mantarı ile ayrellinin bol bol ortaya çıktığı ve meraklılarının bu bitkileri toplamak için doğaya kendilerini verdikleri kaydediliyor.

Özellikle dağlık ve kıraç alanlarda daha çok bulunan ayrelli ve mantar için gün boyunca dolaşan vatandaşların hem spor hem de iş yaptıkları dile getirilmekte.

Ancak üretimine hiçbir masraf yapılmamasına karşın satışında oldukça yüksek paralar istenmesi mantar meraklısı vatandaşları kızdırıyor