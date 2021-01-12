banner583
banner590
Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
9 0
Bu araçlar yollara nasıl çıkıyor?
Bu araçlar yollara nasıl çıkıyor?
46 0
 
Türkkan, sakalları kesmeyecek
Türkkan, sakalları kesmeyecek
336 0
Dikkat çekici ‘karantina’ deneyimleri
Dikkat çekici ‘karantina’ deneyimleri
423 0
Hentbolda final günü
Hentbolda final günü
17 0
Mazda'nın yeni RWD modelleri 2022'de geliyor
Mazda'nın yeni RWD modelleri 2022'de geliyor
26 0
Daha kötülerine de hazır olalım
Daha kötülerine de hazır olalım
202 0
banner529
banner570

Mantarcılar ve ayrelliciler dağ tepe durmuyor

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, kış aylarıyla birlikte ülkemize az da olsa düşen bereketli yağmurlar sonrasında doğanın güzel yüzü ortaya çıkarken, bu yıl özellikle mantarcılar için oldukça bereketli olduğu bildirilmekte.

Mantarcılar ve ayrelliciler dağ tepe durmuyor

Bize ulaşan bilgilere göre özellikle doğal ortamda yetişen bitkilerden olan gavcar mantarı ile ayrellinin bol bol ortaya çıktığı ve meraklılarının bu bitkileri toplamak için doğaya kendilerini verdikleri kaydediliyor.
Özellikle dağlık ve kıraç alanlarda daha çok bulunan ayrelli ve mantar için gün boyunca dolaşan vatandaşların hem spor hem de iş yaptıkları dile getirilmekte.
Ancak üretimine hiçbir masraf yapılmamasına karşın satışında oldukça yüksek paralar istenmesi mantar meraklısı vatandaşları kızdırıyor
banner342
banner593
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.