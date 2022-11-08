Mantarcılar bu yıl sezonu erken açtı





Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde sonbahar yağmurlarının bu yıl erken düştüğü bazı bölgelerde doğada yetişen birçok bitkiden biri olan mantarların toprak altından çıkmaya başladığı bildirilmekte.

Özellikle Girne bölgesinin dağlık kesimlerinde birçok mantarcının hafta sonu çıktıkları gezintide sezonun ilk mantarlarını topladıkları bize ulaşan bilgiler arasında bulunuyor.

Genelde Kasım ayının sonlarına doğru görülmeye başlayan mantar türlerinin bu yıl erken topraktan çıkmasının birçok kişiyi şaşırttığı bize gelen bilgiler arasında yer alırken, bazı mantar türlerinin zehirli olabileceği konusu da gündeme geldi.

Bu arada mantar toplama değil garavolli için doğaya çıkan vatandaşların hem mantar hem garavolli toplamaktan dolayı oldukça keyiflendikleri beliritildi.

