Mangal yakmak artık yürek istiyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız Kıbrıslı Türklerin geçmişten gelen hafta sonra mangal yakalar kebap yapma alışkınlıklarının hayal olmaya başladığını ifade ederek bu konuyla ilgili sitemlerini bizlerle paylaştılar.



Kıbrıslıların genelde hafta sonları ailecek toplanarak mangal yakmayı 80’li yıllardan itibaren bir alışkanlık haline getirdiğini belirten vatandaşlarımız, ancak bu alışkanlıklarından da vazgeçmeye başladıklarını zira mangalda pişirilecek gerek kuzu etinin, gerekse tavuk etinin fiyatlarının uçtuğunu söylediler.

Kuzunun şu anda en düşük 110 TL kilosu olduğunu tavuk etinin ise 60 TL kilosuna yükseldiğini ifade eden vatandaşlarımız “8 kişilik bir geniş aile toplantısında 4 kilo kuzu etiyle 2 kiloluk bir tavuk için yaklaşık 600 TL vermeniz gerekiyor. Salatasıdır, yoğurdudur, içeceğiyle birlikte toplam en az 700 TL’ye bir mangal keyfi yapılabiliyor” dediler.

Bu şekilde artık mangal yakmanın yürek istediğini ifade eden vatandaşlarımız dar gelirli ailelerin mangal değil et bile evlerine almaktan korktuğunu sözlerine eklediler.

