Mağusa’da insan sağlığı tehlikede



Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bazı vatandaşlarımız, Mağusa Belediyesi’nde geçtiğimiz haftadan beridir süren çalışanların grevinin artık halk sağlığını tehdit eder duruma geldiğini ifade ederek bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Geçtiğimiz hafta uzun süredir maaş ve özlük haklarını alamadıkları gerekçesiyle grev başlatan Mağusa Belediyesi çalışanlarının bu en doğal hakları olduğunu belirten Mağusa sakinleri ancak toplanmayan çöplerden dolayı sıkıntının gün geçtikçe büyüdüğünü vurguladılar.

“Grev yasal bir haktır saygı duyuyor ve destekliyoruz ama bu grev artık halk sağlığını, çevreyi tehdit eder boyuta ulaştıysa düşündürücüdür” diyen Mağusa sakinleri bu şekilde çöplerin toplanmamaya devam etmesi durumunda bölgede salgın hastalık olabileceği endişesi taşıdıklarını dile getirdiler.

Bu duruma devlet yetkilerinin müdahale etmesi gerektiğini sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, yetkilileri, göreve davet ettiler.

