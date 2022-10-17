Mağusa’da bitmeyen çile: Temizlik





Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa sakini vatandaşlarımız, Mağusa’nın son günlerde adeta yaşanmaz bir hal aldığını dile getirerek bu konudaki düşüncelerini ve sitemlerini paylaştılar.

Kentin tümünde kazıların sürdüğünü bu nedenle de yolların kullanılmaz hale geldiğini ifade eden Mağusa sakinleri çöplerin ise her yeri kapladığını vurguladılar.

Bu arada kenti her gün ziyaret eden 6000 kişiden fazla ziyaretçinin en büyük uğrak noktasının tarihi suriçi olduğunu belirten Mağusa sakinleri bize gönderdikleri fotoğraflarla surlariçinin geldiği son noktayı paylaştılar. Mağusa sakinleri “Burası güneye gelen turistlerin kuzeye yaptıkları günübirlik turların en çok talep alan destinasyonu” diyerek son haftalarda bir şirketin çalıştırdığı Afrika kökenli işçilerin büyük emekleriyle yol ve sokak aralarıyla, bir miktar tarihi bölge sadece ottan kurtulduğunu söylediler.

Fakat turistlerin en yoğun olarak kullandığı Othello kalesi, Deniz kapısı ve Namık Kemal Meydanı arasında kalan bölgenin atıl durumda olduğunu vurgulayan Mağusa sakinleri “Boş araziler ve yollar işgal altında, çöpler boş alanlarda atıl durumda. Turizm ve Çevre Bakanlığı, GM Belediyesi, Kaymakamlık vd. ilgili kurumların hiçbirinin ilgilenmemesine artık birer kentli olarak şaşırmıyoruz” diyerek sözlerini tamaladılar.

