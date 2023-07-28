Mağusa yolları tarladan farksız

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Gazimağusa bölgesi sakinleri, sık sık kullandıkları Gazimağusa’nın şehir içi yollarının adeta tarlaya döndüğünü dile getirerek sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız, yetkililere seslenerek “Bu yollar hakkında ne düşünürsünüz? Bu yolları biz yapacayık diye her yere afiş asmasını lafazanlık yapmasını bildiniz seçimlerde” diyerek yolların tarladan farkı kalmadığını vurguladılar.

Bölge halkı olarak araçlarını her ay makiniste götürmekten perişan olduklarını ifade eden vatandaşlarımız “Kanalizasyon işleri biten yerlerin asfaltlanması çok mu zor? Neden bir taraftan kanalizasyon çalışması yapılırken, diğer taraftan da asfalt dökülmez. Anlamak mümkün değil” diyerek sözlerini tamamladılar.

