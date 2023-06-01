Mağusa yolları bubi tuzaklarıyla dolu

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa sakini vatandaşlarımız, Mağusa’da artık araç sürmenin çok tehlikeli olduğunu dile getirerek, bugün şahit oldukları bir olayı fotoğraflayarak bizlerle paylaşıp sitemlerini dile getirdiler.

Mağusa sakini vatandaşlarımız, neredeyse 2 yıldır yapılan kanalizasyon çalışmaları nedeniyle yolların yol halinden çıktığını belirterek yapılan kazılar nedeniyle bütün yolların tarla olduğunu ifade ettiler.

Ancak esas tehlikenin şu anda asfaltlanmış olan yollarda ortaya çıktığını belirten vatandaşlarımız “Fotoğrafta gördüğünüz gibi bir minibüs daha önce kazılarak kanalizasyon çalışması yapılan yolda ilerlerken aniden çöken yol nedeniyle ön tekerleği çukura düştü ve orada kaldı. Sürücüsü adeta ne olduğunu anlayamadı. Mağusa yolları bubi tuzağı gibi” dediler.

Bu çökmelerin daha da artacağını iddia eden vatandaşlarımız yetkililerin yol dökerken çok dikkatli olmaları gerektiğini sözlerine eklediler.

