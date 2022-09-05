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Mağusa Yaşam Hastanesi önündeki kazaları önlemek kolay

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“Çok merak ediyoruz bu yıl Yaşam Hastanesinin önünde kaç tane kaza olmuştur?”

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Mağusa Yaşam Hastanesi önündeki kazaları önlemek kolay
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa sakini bazı vatandaşlarımız, Lefkoşa’dan gelerek Mağusa’ya girdikten sonra ilk trafik ışıklarının olduğu bölge olan Yaşam Hastanesi’nin önünde yaşanan trafik kazalarının yoğunluğuna dikkat çekerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.
Vatandaşlarımız Yaşam Hastanesinin önünde her hafta kaza olduğunu savunarak “Çok merak ediyoruz bu yıl burada kaç tane kaza olmuştur?” diyerek sözlerine başladılar.
Burada kazaların neden olduğunu araştırmak yerine ana yola plastik direkler dikildiğini söyleyen vatandaşlarımız “Halbuki burada yaşanan kazalara ne sebeptir diye bir küçük araştırma yapılsa buradan ana yola çıkmak isteyen sürücülerin kazaya sebebiyet verdiği veyahut anayolda ilerleyen sürücülerin hız azaltmadığını öğreneceklerdir” diye konuştular.
Bu kazaların önüne geçilmesi için ilk yapılması gerekenin hastaneye giriş olan yerden çıkış olmamasını sağlamak gerektiğini vurgulayan vatandaşlarımız bunun yapılması ile neredeyse kazaların 3’te 2 oranında azalacağını sözlerine eklediler.
 
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