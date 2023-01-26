banner875
banner885
İsveç Başbakanı Kristersson:
İsveç Başbakanı Kristersson: "Provokatörler, İsveç'in NATO üyeliğini engellemeye çalışıyor"
8 0
upa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek
upa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek
9 0
 
Araştırma:
Araştırma: "Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor olabilir"
14 0
Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem
Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem
23 0
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
33 0
“Vatandaş sadece seçim zamanı hatırlanıyor”
“Vatandaş sadece seçim zamanı hatırlanıyor”
11 0
Sütte bir sonraki düzenleme altı ay sonra
Sütte bir sonraki düzenleme altı ay sonra
18 0
banner878

Mağusa Surları SOS veriyor

banner476

banner825
Mağusa Surları SOS veriyor
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sevdalısı vatandaşlarımız, Mağusa’yı Mağusa yapan tarihi surların bakımsızlık nedeniyle göçmeye başladığını dile getirerek, bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaştılar.
Vatandaşlarımız gönderdikleri fotoğrafla “Mağusa surlarının en güzel burçlarından biri olan Santa Napa’nın üzerindeki tabyanın bir köşesi daha göçmüş. Yıkım büyümeden, taşları da halen yıkılan bölgede dururken hızla el atmak gerekiyor…” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.
Tarihi surların Mağusa için çok önemli bir değer olduğunu unutmamak gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, bu gidişatla Mağusa surlarının yok olacağını bu nedenle acilen müdahale edilmesi gerektiğini sözlerine eklediler.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.