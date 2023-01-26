Mağusa Surları SOS veriyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sevdalısı vatandaşlarımız, Mağusa’yı Mağusa yapan tarihi surların bakımsızlık nedeniyle göçmeye başladığını dile getirerek, bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız gönderdikleri fotoğrafla “Mağusa surlarının en güzel burçlarından biri olan Santa Napa’nın üzerindeki tabyanın bir köşesi daha göçmüş. Yıkım büyümeden, taşları da halen yıkılan bölgede dururken hızla el atmak gerekiyor…” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

Tarihi surların Mağusa için çok önemli bir değer olduğunu unutmamak gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, bu gidişatla Mağusa surlarının yok olacağını bu nedenle acilen müdahale edilmesi gerektiğini sözlerine eklediler.

