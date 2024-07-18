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“Mağusa Kaleiçi bölgesinde neden tek ATM var”

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“Mağusa Kaleiçi bölgesinde neden tek ATM var”
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Ayaklı Gazete’ye Gazimağusa’dan ulaşan bazı esnaf vatandaşlarımız, Kaleiçi bölgesinde turistlerin yaşadığı mağduriyeti bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.
Gazimağusa sakini vatandaşlarımız son günlerde turistlerin kale içi bölgesine geldiğinde ATM'lerden nakit para çekecek sadece bir tane İş Bankası'nın ATM'si olduğunu belirtiler. “Bu ATM’den başka da yok. O da sürekli arıza yapıyor ve turistlerimiz bunun içerisinde mağdur kalıyor” diyen esnaf vatandaşlarımız, bu konuya bir çözüm bulmak gerektiğini ifade ettiler.
Bu arada Mağusa’nın birçok bölgesindeki ATM’lerin de zaman zaman çalışıp zaman zaman çalışmadığına dikkat çeken duyarlı vatandaşlarımız, yetkilileri bu konuya eğilmeleri için göreve davet ettiler.
 
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