“Mağusa Hisar boyu trafiğe kapatılmalı”

Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bir vatandaşımız Mağusa Hisar bölgesi için bir öneride bulunarak yetkilileri göreve davet etti.

Vatandaşımız, Hisar boyunun trafiğe kapatılıp halkımız için yürüyüş, spor vs etkinlik bölgesi yapılabileceğini ifade ederek “Yolun Mağusa tarafındaki boş bölgeye de halkımızın dinlenebileceği park , cafe tarzı işletmelere de yer verilebilir” dedi.

Aslında bu fikir yerel otorite için basit ve maliyetsiz bir projedir fakat halkımıza kazandırabileceği çok güzel bir proje olduğunu savunan vatandaşımız “Halkımızın araçlarını park edeceği hali hazırda Başman Petrol yanındaki yerel otoriteye ait park yeri de asfaltlanıp araç park yeri yapılabilir” diyerek yetkililere bir öneride bulundu.

Bu önerisinin modern ve çağdaş bir Mağusa için yapılması gereken bir çalışma olduğunu sözlerine ekledi.





