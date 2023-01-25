Mağusa Büyük Sanayi SOS veriyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, Mağusa’nın ağır işlerinin yapıldığı Büyük Sanayi’nin bazı sokaklarında her yağmur sonrasında oluşan bildik görüntülerin yağmurların üzerinden 10 gün geçmesine karşın devam ettiğini ifade ederek sitemlerini paylaştılar.

Mağusa Büyük Sanayi bölgesinde alt yapının yıllardır iyileştirme beklediğini ifade eden vatandaşlarımız, başta kanalizasyon olmak üzere yolların SOS verdiğini dile getirdiler.

Fotoğrafta görüldüğü gibi bazı sokakların halen daha sularla kaplı olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “Ancak öğrendiğimiz kadarıyla bu sular yağmur suları değil, kanalizasyon hattının tıkanması nedeniyle taşan pis sulardır. Yani bu bölgelerde bir salgın oluşması anlık meseledir” dediler. Sanayi bölgesine gitmekten korkar olduklarını belirten vatandaşlarımız bir an önce buralara müdahalenin şart olduğunu söylediler.

Bu görüntülerin yıllardır değişmediğini ifade eden vatandaşlarımız Gazimağusa Belediye Başkanlığı’na yeni seçilen Süleyman Uluçay’ın bu bölgenin altyapısının yeniden yapılması konusunu öncelikleri arasına alması gerektiğini sözlerine eklediler.

