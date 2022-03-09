Mağusa Belediyesi için UBP’nin adayı kim olacak?

UBP’nin seçimini ay sonuna kadar yaparak Nisan ayından itibaren çalışmalara başlayacağı aldığımız bilgiler arasında yer alıyor.





Ayaklı Gazete’ye siyasi kulislerden ulaşan bilgilere göre, yerel seçimler için yaklaşık 4,5 ay kalırken, birçok belediyede aday adayları belirlenmeye başlandı. Ancak belediyeler reformu konusunda belirsizlik nedeniyle adayların kesinleşmemesi büyük belediyelerde aday adayı sayısını artırdığı bildirilmekte.

Siyasi kulislerden bize ulaşan son bilgilere göre, ülkemizdeki 6 ilçeden biri olan Gazimağusa’nın son yıllarda ekonomik olarak zor duruma düşmesi nedeniyle mevcut başkan İsmail Arter’in yarışa katılmayacağı bildirilirken, şu an için adaylığı kesinleşen kişinin CTP’den Dr. Süleyman Uluçay oldu.

İktidar partisi UBP’nin henüz adayını belirlememesine karşın birçok aday adayı olduğu bize siyasi kulislerden gelen bilgiler arasında yer alırken, bu adayların DAÜ Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Özcenk, iş adamı Cem Dana, Güneş Güneşoğlu ve bir kadın adayın olduğu bildirilmekte.

UBP’nin seçimini ay sonuna kadar yaparak Nisan ayından itibaren çalışmalara başlayacağı aldığımız bilgiler arasında yer alıyor.

