“Maalesef bazı şeylerden ders almıyoruz”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde neredeyse her gün iş kazaları sonucunda yaralanmalar ve ölümler olduğunu ancak bunlardan hiç ders almamışçasına iş güvenliksiz çalışıldığına dikkat çekerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız, daha Pazar günü bir işçisinin tamire çıktığı bir karton fabrikasının çatısının çökmesi sonucunda 5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiğini katarak, bu kadar yakın örneği olmasına karşın fotoğrafta da görüldüğü Mağusa – İskele anayolu üzerinde reklam panosu dikmeye çalışanların hiçbir iş güvenliği olmadan çalıştığını belirtiler.

“Her gün iş kazası yaralanmalar, sakat kalmalar, ölümler devam ediyor ancak değişen bir şey yok. Fotoğrafta da görüldüğü gibi çalışanların başlarında ne bir koruyucu kasket ne de bağlı oldukları bir halat bulunuyordu. Maalesef bazı şeylerden hiç ders almıyoruz” diyen vatandaşlarımız iş güvenliği konusunda çalışanların da sorumluluk içinde hareket etmeleri gerektiğini sözlerine eklediler.