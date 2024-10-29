banner913
banner932
Sağlık Bakanlığı, tedavi gören 6 bebeğin durumlarının stabil olduğunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı, tedavi gören 6 bebeğin durumlarının stabil olduğunu açıkladı
10 0
“İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı
“İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı
20 0
 
Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında
Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında
19 0
“Çocuğumuz sağlıklıydı'”
“Çocuğumuz sağlıklıydı'”
22 0
Meclis, açıldığı gibi kapandı
Meclis, açıldığı gibi kapandı
21 0
Derya Uluğ ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu bir başka
Derya Uluğ ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu bir başka
25 0
Sıcaklık hafta boyunca 26-29 derece
Sıcaklık hafta boyunca 26-29 derece
33 0
banner1032

“Maalesef bazı şeylerden ders almıyoruz”

banner1020

banner1045
“Maalesef bazı şeylerden ders almıyoruz”
banner971

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde neredeyse her gün iş kazaları sonucunda yaralanmalar ve ölümler olduğunu ancak bunlardan hiç ders almamışçasına iş güvenliksiz çalışıldığına dikkat çekerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız, daha Pazar günü bir işçisinin tamire çıktığı bir karton fabrikasının çatısının çökmesi sonucunda 5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiğini katarak, bu kadar yakın örneği olmasına karşın fotoğrafta da görüldüğü Mağusa – İskele anayolu üzerinde reklam panosu dikmeye çalışanların hiçbir iş güvenliği olmadan çalıştığını belirtiler.

“Her gün iş kazası yaralanmalar, sakat kalmalar, ölümler devam ediyor ancak değişen bir şey yok. Fotoğrafta da görüldüğü gibi çalışanların başlarında ne bir koruyucu kasket ne de bağlı oldukları bir halat bulunuyordu. Maalesef bazı şeylerden hiç ders almıyoruz” diyen vatandaşlarımız iş güvenliği konusunda çalışanların da sorumluluk içinde hareket etmeleri gerektiğini sözlerine eklediler.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.