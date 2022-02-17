LTB park ücretlerine zam yaptı ama…





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir Lefkoşa sakini vatandaşımız, Lefkoşa’da birçok yerde bulunan kiosklu park yerlerinin oldukça faydalı olduğunu ancak bu kioskların yanındaki tabelaların güncellenmesi gerektiğini ifade ederek geçtiğimiz gün yaşadığı mağduriyeti bizlerle paylaştı.

Vatandaşımız LTB’nin park ücretlerini artırdığını geçtiğimiz gün aracını bir park yerine park edip ödeme yapmak kioska gidip para attığı zaman öğrendiğini belirterek “Daha önce ve an itibarı ile de görüleceği gibi 2 TL olan yarım saat, 3 TL olmuş, 4 TL olan 1 saat ise 5 TL olmuş. Fakat bunu ancak parayı makineye atığım zaman elime aldığım fişte gördüm” dedi.

Park ücretlerinin zamlandığını kioska 1 saat diye attığı 4 TL’den yarım saatlik fiş aldığı zaman fark ettiğini belirten vatandaşımız, 1 TL’yi de belediye ye helal etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Bir zam yapıldığı zaman bunun halka duyurulması gerektiğini bunun içinde kioskların yanındaki tabelaların değişmesiyle yapılması gerektiğini söyleyen vatandaşımız “Bir zahmet LTB tabelayı değiştirsin. Ya da zammı geri çeksin” diyerek sözlerini tamamladı.

