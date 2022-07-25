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Lokmacı’da esnaf çaktırmadan kaldırımları işgale devam ediyor

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Lokmacı’da esnafı "çaktırmadan şemsiye koya koya; masa dize dize" kaldırımları işgal ediyor

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Lokmacı’da esnaf çaktırmadan kaldırımları işgale devam ediyor

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, insanlarımızın her geçen gün başkalarının haklarını gaspetmeyi alışkanlık haline getirmeye başladığını dile getirerek bize gönderdikleri Lokmacı Kapısı bölgesinden bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.
"Kazanılmış haksızlık" farklı farklı şekillerde gerçekleşir. Resimdeki şekil, "çaktırmadan şemsiye koya koya; masa dize dize taktiğidir."  Vatandaşlarımızı turistlerin ana geçiş noktası Lokmacı Barikatının hemen yanı darala darala bir metreye kadar indiğini ifade ettiler.
Bir süre daha geçerse buraları da "kazanılmış haksızlığa" döneceğini iddia eden vatandaşlarımız “Belediye veya hangi daire sorumluysa bunu yapanlara müriri zaman muamelesi yapacak. Amiyane tabirle "napalım kaç zamandır böyle" denilip olduğu gibi bırakılacaklar” dedi.
Tabii bu iş burada kalmayacağını, buraların bir süre sonra emsal gösterilerek başka sokaklarda da aynı taktikler uygulamaya sokulacağını iddia eden vatandaşlarımız “Şemsiyelerin yerini daha kalıcı pergolalar, açılır kapanır yeni icatlar alacak...” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
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