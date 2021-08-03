Limon mu yoksa altın mı belli değil!

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız son zamanlarda ülkemizde bazı sebze ve meyve fiyatlarının anormal bir şekilde artış veyahut düşüş yaşadığını belirterek bunun nedenini sorguladılar.



Ülkemizin bir zamanlar en fazla ihracatı yapılan ürünlerin başında gelen narenciye ürünlerinin her geçen gün kaderine terk edilmesi neticesinde halkın evinde kullanacak limonu bile altın değerinde satın aldığını dile getiren vatandaşlarımız “Dün markete gidip ihtiyaç olan bazı şeyleri aldıktan sonra, salatada veyahut yemeklerde kullanmak için limon almaya narenciye reyonuna yöneldik. Tam limonları poşete koymaya başladığımız an fiyat tabelası gözümüze çarptı. Üzerinde yazan kilosu 24.50 TL’yi görünce bir adım geri attık. Fiyata inanmadığımız için bir daha baktık” diye konuştular.

Limon mu yoksa altın mı satın aldıklarını sorgulayan vatandaşlarımız, bu fiyatın gerçek olup olmadığını bir de çalışanlara sorarak doğrulatma gereği duyduklarını ifade ederek “Bir zamanlar çok fazla üretimi olduğu için ağaçlarında kalan limonun şimdilerde altın değerinde olması çok düşündürücü” diyerek sözlerini tamamladılar.

