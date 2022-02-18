banner762
Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı
Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı
31 0
Böyle saygısızca park olmaz
Böyle saygısızca park olmaz
71 0
 
Fenerbahçe turu zora soktu
Fenerbahçe turu zora soktu
10 0
Hentbol’da seminer zamanı
Hentbol’da seminer zamanı
11 0
Ağızda Dağılan Bir Tarif: Et Sote
Ağızda Dağılan Bir Tarif: Et Sote
17 0
LTB park ücretlerine zam yaptı ama…
LTB park ücretlerine zam yaptı ama…
55 0
Candan Erçetin mest etti
Candan Erçetin mest etti
22 0
banner797

Lefkoşa’ya ikinci bir araçlı geçiş kapısı şart

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde Güney Kıbrıs’la karşılıklı geçişlerin her geçen gün arttığını ve Lefkoşa bölgesinde bu nedenle sıkıntının büyüdüğünü dile getirerek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

banner714
Lefkoşa’ya ikinci bir araçlı geçiş kapısı şart
 
Lefkoşa dışındaki diğer bölgelerde ikişer tane araçlı geçiş için kapı açılmasına karşın Lefkoşa’da araçlı geçişin sadece Metehan bölgesinden olduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız, Lokmacı’dan geçişin yaya olduğunu bu nedenle her geçen gün Lefkoşa bölgesinde geçişlerde yoğunluğun arttığını dile getirdiler.
Fotoğrafta görüldüğü gibi dün yine Metehan’daki geçiş kuyruğunun neredeyse 1 km olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Lefkoşa bölgesine de ikinci bir araçlı geçiş kapsı açılması şart. Ancak siyasi irade göstererek bunu yapacak iki taraftan da siyasetçi yok herhalde” diye konuştular.
Haspolat bölgesinden veya eskiden Mağusa Kapısı olarak bilinen Çağlayan bölgesinden bir kapının açılması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, bunun yapılması için bir engel olmadığını savundular.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.