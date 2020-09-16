Lefkoşalı'nın susuzluk isyanı

“Lefkoşa'da su sıkıntısı büyük. Tanker ile su bile çağıramıyoruz. Çünkü onlar da su bulamadıklarını, üstelik maalesef vatandaştan da azar işittiklerini söylüyorlar” diyen vatandaşlarımız, hava sıcaklıklarının yüksek olduğu bugünlerde bu susuzluğun hiç çekilmediğini vurguladılar.
Belediye’nin 14 Eylül'de, aynı gün başlayıp 16 Eylül’e kadar su kesintisi uyarısı yaptığını ancak bir çözüm ortaya koymadığını belirten Lefkoşa sakini vatandaşlarımız “Telefonlara da cevap alamıyoruz. Arıtılmış sudan da vazgeçtik, normal tanker suyu olsa yeter noktasındayız” dediler.
Adeta kaos içinde kaos yaşandığını ifade eden vatandaşlarımız “Bir yanda ülkede koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan bir kaos, öte yanda susuzluk. Tam bir kısır döngü içindeyiz. Moralimiz adeta sıfırlandı” diyerek yetkililerden su konusunda çözüm beklediklerini sözlerine eklediler.
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