Lefkoşa'ya yeni ve güzide bir eser kazandırılıyor!

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, yürüyüş yapmak için kullandıkları Kermiya Sosyal Konutlar bölgesindeki boş arazilerin her geçen gün moloz ve zibillere teslim olduğunu dile getirdikleri bir yazıyı bizlere göndererek fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşların gönderdiği yazı şöyle:“Derelerin gereksiz olduğunu ve kıymetli arazileri boş yere işgal ettiğini fark eden yetkililerimiz bu gereksiz coğrafi oluşumları zibille doldurarak veya doldurulmasına göz yumarak kentimize güzide bir eser kazandırıyor.Kermiya Sosyal Konutları bölgesinden geçen gereksiz dere harika moloz, şahane atıklar ve kıymetli zibillerle doldurulmak suretiyle halka kazandırılacak.Bu görüntüyü elde etmek için çok uğraştıklarını anlatan bir yetkisiz, "napsın yahu inşaat sahipleri, aha buracığı yakındır, şeherin göbeği, mis gibi döksünler işte" dedi.Deredeki tuvalet ne sorusuna cevap olarak ise aynı yetkili, "onu Şehrimizin İçine Nasıl Sıçtık" temalı postmodern bir çalışma olarak özellikle oraya diktik, amacımız şehrin daha fazla içine sıçmak hatta sıvamaktır" dedi.Bizim geçtiğimiz dere yolu sağlı sollu gece arabayı kenara cekip kafayı cekenlerin attıklarıyla dolu. Şişeler , bardaklar, hazır yemek paketleri neler neler. Pis bir millet , pis bir halk. Bireysel insanı da, işletmeleri de , yönetenleri de. Çünkü hepsi ayni yerin insanı.”