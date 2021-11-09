Lefkelilerin yol sıkıntısı büyük

Gazetemiz muhabirlerinden Niyazi Ergülen’e ulaşan Lefke sakini bazı vatandaşlarımız, Lefke içindeki bazı yolların trafik güvenliği acısından tehlike arz ettiğini dile getirdiler.

Lefke sakini vatandaşlarımız Atatürk Caddesi üzerinde yolun üzerindeki köprü üzerinde ve bazı yüksek noktalarında korkuluk olmadığını dile getirerek bunun kazalara davetiye çıkardığını ifade ettiler.

Lefke İstiklal İlkokulu karşısındaki bu yolun güvenli olmadığını belirten vatandaşlarımız “Bu yol üzerinde bulunan köprülerde ve bazı yüksek yerlerde korkuluk olmayınca tehlike arz ediyor. Hatta geçtiğimiz yıl birçok kaza yaşandı” dediler.

Gerek geceleyin bu yolu kullananların, gerekse gündüz güneşli hava da buradan geçen sürücülerin karşıdan araç geldiği zamanlarda yoldan aşağıya uçmaları an meselesi olduğunu belirten bölge sakinleri bu yola korkuluk konması için Lefke Belediyesi’ni ve yetkilileri göreve davet ettiler.

