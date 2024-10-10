Lefke’de lağım sorunu büyük tehlike

Ayaklı Gazete’ye ülkemizin en batısındaki büyük yerleşim yeri Lefke’den ulaşan bazı vatandaşlarımız son yıllarda yapılan yeni binaların alt yapılarının yetersiz olması nedeniyle lağım sularının etrafa yayıldığını ve bölge halkının büyük bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldığını iddia ettiler.

Bölge halkı Lefke ilçesinde yaşanan lağım sorununun, halkın günlük yaşamını olumsuz etkilediğine vurgu yaparak “Yeni yapılan binaların çevresinde biriken insan dışkıları nedeniyle bölge adeta bir sağlık kriziyle karşı karşıya. Çevreye yayılan kötü kokular ve sağlık riskleri, bölge sakinlerinin huzurunu kaçırırken, halk yetkililerden acil çözüm bekliyor” dediler.

Başta Çevre Dairesi olmak üzere Lefke Belediyesi’ni göreve çağıran bölge halkı, bu ciddi sorunun bir an önce çözülmesini talep etmekte. Lağım sorunu nedeniyle halkın sağlığının risk altında olduğuna dikkat çeken vatandaşlar yetkililerin bu soruna hızlı ve etkili bir çözüm getirmesi gerektiğini vurguladılar.

