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Lefke sosyal konutları SOS veriyor

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Lefke sosyal konutları SOS veriyor
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Ayaklı Gazete’ye Lefke bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız 6 Şubat’ta Türkiye’nin Kahramanmaraş ilinde yaşanan iki büyük deprem sonrasında yaşadıkları yerlerin ve evlerin ne kadar güvenli olduğunu sorguladıklarını belirterek bölgelerindeki Lefke sosyal konutlarının durumunu gösteren bazı fotoğraflar paylaşarak endişelerini aktardılar.
Duyarlı vatandaşlarımız, Lefke’deki sosyal konutların fotoğrafta da görüldüğü gibi durumlarının hiç iç acıcı  olmadığını belirterek “Sosyal konutların dıştan görünümüne baktığınızda birçok yerinde sıvaları dökülmüş ve neredeyse inşaat demirleri görülmekte. Bu binalar ne kadar sağlıklı diye sormak istiyoruz?” dediler.
Bu sosyal konutların yapı denetiminden geçirilerek sağlamlıklarının ölçülmesinin şart olduğunu ifade eden bölge sakinleri “Bir deprem anında bu gibi binaların ayakta nasıl kalacakları meçhul. Şimdi bile her tarafı dökülüyor” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
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