Lefke Göleti SOS veriyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bilgilere göre ülkemizin en batısındaki yerleşim yerlerinden Lefke’nin yer altı sularını besleyen Lefke Göleti’nde su seviyesinin dip noktalara inmesi, bölgede kuraklık tehlikesini yeniden gündeme getirdi.

Bize ulaşan bilgilere göre, önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında yağışların yetersiz kalması durumunda, Lefke ve çevresinde ciddi su sıkıntıları yaşanabileceği konusunda görüşler çoğalıyor. Özellikle, Türkiye’den gelen suyun Lefke ve yöresine neden ulaştırılamadığı sorusu hâlâ yanıt beklerken, barajdaki bu kritik durum, kuraklığın habercisi olarak görülüyor.

Bölge sakinleri Lefke Göleti’ndeki su seviyesinin bu denli düşmesinin, sadece tarım ve içme suyu açısından değil, ekosistem üzerinde de büyük tehditler oluşturduğuna dikkat çekerek “Bölgedeki tarım faaliyetleri, suya olan bağımlılık nedeniyle bu durumdan doğrudan etkilenecek gibi görünüyor. Ayrıca, kuraklığın devam etmesi durumunda, yer altı su kaynaklarının da tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalınabilir” dediler.

Yetkililerin bu durumu ciddiye alarak acil eylem planları hazırlamaları ve Türkiye’den gelen suyun bölgeye ulaştırılması için gerekli adımları atmaları gerektiği belirten bölge sakinleri “Aksi takdirde, kuraklıkla birlikte daha büyük ve kalıcı sorunların ortaya çıkması kaçınılmaz olabilir.

Lefke Barajı’ndaki kritik durum, acil tedbirler alınması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor” diyerek endişelerini dile getirdiler.

