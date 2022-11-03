banner875
banner815
“Ödediğimiz seyrüsefer ücretlerinin karşılığı bu mu?”
“Ödediğimiz seyrüsefer ücretlerinin karşılığı bu mu?”
9 0
Kıb-Tek uyardı
Kıb-Tek uyardı
19 0
 
Scooterliler kurallara uymalı
Scooterliler kurallara uymalı
9 0
35 0
Sanayi bölgelerinde çevre düzeni şart
Sanayi bölgelerinde çevre düzeni şart
20 0
23 0
Bu gıdalar stres seviyesini azaltıyor
Bu gıdalar stres seviyesini azaltıyor
23 0
banner878

Lapta sahilinde yapılan bu çalışma tehlikelere gebe

banner476

Kuzey sahil şeridinde birçok bölgede hiçbir izin alınmadan yapılan gerek küçük limanlar gerekse denize girme alanları doğal yapıyı günden güne bozuyor

banner825
Lapta sahilinde yapılan bu çalışma tehlikelere gebe

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne bölgesinden bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde her alanda kendini gösteren kural tanımazlığın bölgelerinde de devam ettiğini ifade ederek bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla sitemlerini dile getirdiler.
Fotoğrafta görülen yerin Lapta bölgesinde bulunan bir işletmenin sahil kenarı olduğunu belirten duyarlı vatandaşlarımız sahillere izinsiz yapılaşmanın burada da devam ettiğini ifade ettiler.
Kuzey sahil şeridinde birçok bölgede hiçbir izin alınmadan yapılan gerek küçük limanların gerekse denize girme alanlarının doğal yapıyı günden güne bozduğunu vurgulayan duyarlı vatandaşlarımız “Burada görüldüğü gibi sahilde bulunan kayalar ve alezler bir kazıcı iş makinesi tarafından oradan alınıyor ve başka yere taşınıyor. Herhalde buradan denize girmek isteyenlere alan açılıyor” dediler.
Bu yapılanın yaklaşan seçimler nedeniyle göz ardı edilerek yapıldığını iddia eden vatandaşlarımız “Ancak bu şekilde buradan alınan kayalar ve alezlerden dolayı oluşacak boşluk ilerleyen günlerde buranın dalgalar tarafından yutulmasına neden olacak” diyerek bu yapılanın yanlış olduğunu sözlerine eklediler.
 
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.