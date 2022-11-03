Lapta sahilinde yapılan bu çalışma tehlikelere gebe

Kuzey sahil şeridinde birçok bölgede hiçbir izin alınmadan yapılan gerek küçük limanlar gerekse denize girme alanları doğal yapıyı günden güne bozuyor





Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne bölgesinden bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde her alanda kendini gösteren kural tanımazlığın bölgelerinde de devam ettiğini ifade ederek bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla sitemlerini dile getirdiler.

Fotoğrafta görülen yerin Lapta bölgesinde bulunan bir işletmenin sahil kenarı olduğunu belirten duyarlı vatandaşlarımız sahillere izinsiz yapılaşmanın burada da devam ettiğini ifade ettiler.

Kuzey sahil şeridinde birçok bölgede hiçbir izin alınmadan yapılan gerek küçük limanların gerekse denize girme alanlarının doğal yapıyı günden güne bozduğunu vurgulayan duyarlı vatandaşlarımız “Burada görüldüğü gibi sahilde bulunan kayalar ve alezler bir kazıcı iş makinesi tarafından oradan alınıyor ve başka yere taşınıyor. Herhalde buradan denize girmek isteyenlere alan açılıyor” dediler.

Bu yapılanın yaklaşan seçimler nedeniyle göz ardı edilerek yapıldığını iddia eden vatandaşlarımız “Ancak bu şekilde buradan alınan kayalar ve alezlerden dolayı oluşacak boşluk ilerleyen günlerde buranın dalgalar tarafından yutulmasına neden olacak” diyerek bu yapılanın yanlış olduğunu sözlerine eklediler.

