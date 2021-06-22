Kuzey’de trafikte kaos ve kargaşa yaşanıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, bazı sürücülerin kural tanımaz tavırları nedeniyle kaos ve kargaşa yaşandığını dile getirerek geçtiğimiz gün yaşadığı bir olayı bizlerle paylaşarak sitem etti.



“Geçtiğimiz gün Gönyeli tarafından gelip Lemar yoluna dönmeye çalışırım, trafik ışıklarında zaten 2 araba gidip ışıkların dibinde durmuş durumda ben da gittiğimde Lemar'dan çıkış kapanacak, tamam ışık önce bize yanacak ama acil bir durumda yolu kapatmak sorun olacağını düşündüğüm için geçit bıraktım” diyen vatandaşımız fotoğrafta görülen araç sürücüsünün arkasından geldiğini önce boru çaldığını, kendisinin ise önce elle uyardığını sonra başını çıkarıp elliyle çıkış yapabilsinler diye durduğunu söylediğini anlattı.

Duyarlı vatandaşımız fotoğraftaki araç sürücüsünün kendisini dinlemediğini ifade ederek, “Kırmızı ışıkta benim solumdan geçip araya girdi, yol boyu da trafik olduğu için bütün gidebildiği mesafe benden bir araç önde oldu. Ama trafik terörü yaratması da cabası, bu nedenle deşifre edeyim dedim” diye konuştu.

Trafik ışıklarında kuzeyde resmen kaos ve kargaşa yaşandığını ifade eden vatandaşımız, “kaza nasıl olmaz” diye belgesel çekilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

