Kutlay Erk, LTB Başkan adaylığı için yeşil ışık yaktı

Ayaklı Gazete’ye siyasi kulislerden ulaşan haberlere göre, yerel seçimlere daha 9 ay olmasına karşın aday tanıtımlarına başlayan ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde gözler belediyeler içinde ‘amiral gemisi’ konumunda olan Lefkoşa Türk Belediyesi için kimin aday gösterileceğine çevrildi.



Bize ulaşan bilgilere göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) içinde gözler "amiral gemisini geri alacağını" açıklayan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkan adayına çevrilmiş durumda.

2002-2006 yılları arasında bir dönem LTB başkanlığı yapan Kutlay Erk’in, parti içi kulislere yansıyan "LTB Başkanlığı için aday adaylığı" konusunda görevden kaçmam mesajı verdiği bize ulaşan bilgiler arasında.

Kutlay Erk’in, çevresine "LTB'nin amiral gemisi" olduğunu ve CTP'nin Lefkoşa'yı muhakkak geri alması gerektiğini, bunda hiçbir tereddüt olmadığını da belirttiği bildiriliyor.

İlerleyen günlerde CTP Parti Meclisi’nin yapacağı toplantılarda Lefkoşa Türk Belediyesi başkanlığı için yeni bir yüz mü yoksa deneyimli biri mi konusunu masaya yatıracağı bize ulaşan bilgiler arasında yer almakta.



