Küresel iklim değişikliği her alanda etkisini gösteriyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde ve dünyada yaşanan küresel iklim değişikliğinin her alanda kendini göstermeye başladığını belirterek bununla ilgili olarak bize gönderdiği fotoğrafla düşüncelerini paylaştı.







Küresel iklim değişikliğinin hem karada hem de denizde etkisini gösterdiğini belirten vatandaşımız karada kuraklığı tetiklediğini, denizlerde ise balık popülasyonunu etkilediğini ifade etti.

Vatandaşımız “1982’den beri kesintisiz olarak olta ile balık avlarım. Daha çok melana… Bugün 4 adet melana tuttum. Oysa 1980’lerde, 1990’larda balığa her gittiğimde en az 4 kilo balık tutardım” diyen vatandaşımız yıldan yıla denizlerde balık popülasyonunun azaldığını, özellikle son 20 yılda bunun belirginleştiğini vurguladı.

Denizlerde balık popülasyonu ve türlerinin azalması ile ilgili ise vatandaşımız şunları dile getirdi: “Bunun yegane nedeni küresel iklim değişikliğidir. Denizlerde ısının yükselmesi, denizlerdeki kirlilik, aşırı avcılık ve yasadışı avcılık diğer önemli nedenlerdir” diyerek sözlerini tamamladı..

