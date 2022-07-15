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Kum zambakları yok oluyor

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Kum zambakları yok oluyor
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, KKTC’de koruma altında olan kum zambaklarının her geçen gün talan edilmeye devam edildiğini iddia ettiler.
Özellikle Mağusa ile İskele sahillerindeki kum zambaklarının korunması ve farkındalığın artırılması için yapılan çalışmalara rağmen bu yıl yetkililerin sahillere olan duyarsızlığından dolayı bölge suistimale daha açık hale geldiği ifade edildi.
Çevre dostu vatandaşlarımız plajlarda deniz kenarına kadar araçlarıyla ulaşmak isteyenler kum zambaklarını ezerek keyiflerini yaptıklarını, ayrıca plajlara yakın yeni tesis kuran bazı işletmelerin bu bölgedeki kum zambaklarını bir gecede bölgeden temizlediklerini iddia ettiler.
Silver Beach ile DAÜ Beach Club arasında kalan sahil şeridindeki kum zambakları bu yıl geçmiş yıllara göre daha çok talan edildiğine vurgu yapan çevreci vatandaşlarımız, “Mağusa Kaymakamlığı’nın geçmiş yıllarda aldığı tedbirleri bu yıl göz ardı etmesinin sonucu olarak zambaklarla dolu kum tepeleri ve bölgenin coğrafi yapısı değiştirilerek kum zambakları yok ediliyor” diye konuştular.
 
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