banner583
Küçük marketler can çekişiyor
Küçük marketler can çekişiyor
5 0
42 0
 
Güney’de zirve karıştı
Güney’de zirve karıştı
20 0
Fener zirveye ortak oldu
Fener zirveye ortak oldu
17 0
“Amatör Şefler” mutfakta harikalar yaratıyor
“Amatör Şefler” mutfakta harikalar yaratıyor
48 0
Genesis, elektrikli coupe konseptini görücüye çıkardı
Genesis, elektrikli coupe konseptini görücüye çıkardı
26 0
Lina bebek, Ağrı ailesinin mutluluğu oldu
Lina bebek, Ağrı ailesinin mutluluğu oldu
207 0
banner529
banner570

Küçük marketler can çekişiyor

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı market sahibi vatandaşlarımız, ülkemizde her geçen gün artan nüfusa karşın küçük marketlerin adeta batma noktasına geldiğini dile getirerek, bu konuyla ilgili görüşlerini bizlerle paylaştılar.

banner624
Küçük marketler can çekişiyor
banner630

Özellikle büyük süpermarketlerin artmasıyla küçük marketlerin iş yapamaz duruma geldiğini ifade eden market sahibi vatandaşlarımız, bazı günler 100 TL’lik ciro bile yapamadıklarından yakınarak, bu gidişle işyerlerini kapatacaklarını belirttiler.
Büyük süpermarketlerin açılmasıyla insanların geniş kapsamlı alışverişlerini oralarda yaptıklarını kendilerinden sadece ekmek veya süt gibi günlük ufak tefek ihtiyaçlarını aldıklarını söyleyen küçük market sahipleri, bu konudaki sitemlerini ifade ettiler.
Kredi kartlarının olmadığı zamanlarda marketlerine uğrayan kişi sayısının oldukça fazla olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, şimdilerde sadece borç yazdıran birkaç müşterileri dışında uğrayan kalmadığından yakındılar.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.