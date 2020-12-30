Kredi kartlarına alınan aylık ve yıllık ücretler hırsızlıktır

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde bankaların ve kredi kartı merkezlerinin sözde vatandaşa kredi kartı ile alışveriş imkanı sağladığını ancak tam anlamıyla vatandaşı dolandırdıklarını savunarak isyanlarını bizlerle paylaştılar.



Özellikle yerel bankaların kredi kartı sahiplerinden üç aya bir kart ücreti almaları yetmezmiş gibi yıllık üyelik ücreti adı altında ücret almalarının tam bir hırsızlık olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “Zaten vatandaşın yaptığı harcamalara aylık yüzde 2-3 civarında faiz alan bankalar bir de üç aya bir kart ücreti ve yıllık üyelik ücreti alarak vatandaşı dolandırıyorlar” diyerek isyan ettiler.

Vatandaşlarımız, kredi kartı sahiplerine son günlerde gelen aylık harcama dökümlerinde ‘yıllık üyelik ücreti altında bankadan bankaya değişen bir miktarda ücret alındığını belirterek “Kimi bankalar 70 TL kimi bankalar 80 TL kimileri ise 100 TL Yıllık üyelik ücretini harcama dökümüne yansıttılar” diyerek bunun kabul edilmez olduğunu vurguladılar.

Yapılan bu hırsızlığını önüne geçmesi için ilgili bakanlıkları göreve davet eden vatandaşlarımız yetkililerin bu hırsızlığa göz yummamasını talep ettiler.



